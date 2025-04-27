السوداني يؤكد انفتاح العراق على التعاون مع الإمارات في مجال الطيران والنقل الجوي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " استقبل اليوم، للهيأة العامة للطيران المدني في سيف محمد ، بحضور رئيس العراقي وزير الإعمار والإسكان ".وأكد السوداني، خلال اللقاء، "حرص الحكومة على تنمية قطاع الطيران والنقل الجوي، لأهميته الكبيرة في تنمية باقي القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاعي السياحة والتنمية الاقتصادية".وبيّن أنّ " منفتح على التعاون مع الإمارات في مجال الطيران والنقل الجوي، وضرورة الاستفادة ممّا تحقق من نقلة نوعية في هذا المجال، وتطوير الإمكانيات العراقية المتنامية بالتوازي مع الشاملة التي تشهدها البلاد".من جانبه، أشار سيف السويدي إلى "أهمية العراق ممرّاً جوياً رابطاً بين ، وأنه مهيأ ليكون محور تكامل إقليمياً في شبكة ، مبدياً استعداد بلاده لتعزيز التعاون الحثيث مع العراق في جميع النواحي المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي وتطويره".