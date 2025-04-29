نائب رئيس السلطة القضائية في ايران يصل العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي، ورد لـ ، أن "رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي أستقبل اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 4 / 2025، نائب رئيس في الجمهورية الإسلامية الإيرانيـــة للشؤون الدولية القاضي ناصــر ســراج".وأضاف البيان، أن "زيارة نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية إلى رفقة وفد قضائي رفيع المستوى تأتي ضمن اطار مذكرة التفاهم القضائية المبرمة بين الاعلى والسلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانيـــة".