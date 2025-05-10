الدلفي: انعقاد القمة العربية في بغداد خطوة لترسيخ دور العراق المحوري

وقال الدلفي، في بيان، ورد لـ ، إنه "نعلن دعمنا الكامل لانعقاد القمة التاريخية التي تمثل خطوة متقدمة في مسار تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ دور المحوري في محيطه الإقليمي".وثمن الدلفي، بحسب البيان، "الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس ، في استكمال كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة لضمان نجاح القمة على المستويين التنظيمي والسياسي، بما يعكس الصورة الحقيقية للعراق المستقر والفاعل".وشدد الدلفي، على ضرورة "توحيد الخطاب السياسي داخل العراق، وتجاوز الخلافات السياسية لإنجاح هذا الحدث المهم".