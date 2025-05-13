إشادة عربية وطموح بقرارات فعالة في مخرجات قمة بغداد العربية

وخلال الاجتماع الذي سبق ، قال جيبوتي في : "نعرب عن دعمنا لجميع ملفات الدعم المشترك بين ".من جهته، أوضح مندوب الصومال في الجامعة العربية: "ضرورة أن تعمل شعوبنا العربية بنحو مشترك لمواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة".فيما شدد وكيل السعودي على أن "بلاده تولي اهتماماً كبيراً بما يخص الاقتصاد في الدول العربية والمنطقة"، مستدركا "نجدد شكرنا للعراق على استضافة هذه القمة".في حين، اعتبر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن "دورتنا الاستثنائية الحالية تعكس طموحاتنا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".كما أعرب مندوب جيبوتي في الجامعة العربية عن دعم بلاده لـ"جميع ملفات الدعم المشترك بين الدول العربية".