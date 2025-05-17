بالأسماء.. الرؤساء والملوك والزعماء المشاركون في قمة بغداد



رؤساء الدول:

الأمير تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطرعبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربيةحسن شيخ محمود – رئيس جمهورية الصومالمحمد ولد الشيخ الغزواني – رئيس موريتانيامباي محمد – رئيس جزر القمررشاد محمد العليمي – رئيس اليمنبيدرو سانشيز – رئيس وزراء إسبانيا (ضيف شرف)

الشيخ بن زايد آل نهيان ـ الامغارات العربية المتحدة

جعفر حسان ـ رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية

ناصر بوريطة ـ رئيس وفد المملكة المغربية

رؤساء وفود ووزراء خارجية:عادل الجبير – رئيس وفدنواف سلام – رئيس وفد الجمهوريةبن راشد الزياني – البحريناسعد الشيباني ـ الجمهورية العربية السوريةمحمد علي بن أحمد الهادي – تونسأحمد عطاف – الجزائرشهاب بن طارق آل سعيد – سلطنة عمانعبد القادر حسين عمر – جيبوتيعبد الله –

عبد المطلب ثابت ـ الجمهورية العربية الليبية

المنظمات دولية:أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدةأحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعةحسين إبراهيم طه – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلاميمحمود – مفوضية الاتحاد الإفريقي