جيبوتي: العالم العربي يمر بلحظة مفصلية ويجب إنهاء الخلافات الضيقة

وقال وزير الشؤون الخارجية في جيبوتي في كلمة نقلها بالنيابة عن رئيس بلاده عمر، خلال التنموية المنعقدة في العاصمة ، تابعتها ، إنه "يجب تفعيل الإرادة لبناء شراكات تكاملية تحقق الاستقرار الاقتصادي".واضاف أن "موقع جعل جيبوتي مركزا لوجستيا محوريا قادرا على أن يكون منصة متقدمة لتعزيز التكامل العربي وتفعيل الاستثمار العربي المشترك في قطاعات البنى التحتية والموانئ والنقل"، مبينا أن "ما يمر به العالم العربي ليس أزمة عابرة بل لحظة مفصلية تتطلب تفعيل التضامن القومي وإنهاء الخلافات الضيقة".وأكد أنه "يجب تشكيل نماذج تنموية تحت مظلة العالم العربي بعيداً عن المشاريع القطرية".