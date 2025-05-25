الاعرجي ومسؤول استرالي: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة واحترام حقوق الإنسان

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ ، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، مساعد أول وكيل وزير وشمال إفريقيا في والتجارة ، إينيس بروان".وتطرق اللقاء، الى "آخر المستجدات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحترام مبادئ حقوق الإنسان على ضوء المعاهدات والاتفاقات الدولية".وأكد ، أن " تبذل جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر من أجل حل الخلافات بين دول المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية".