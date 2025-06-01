الأعرجي وحسين يبحثان تطوير علاقات العراق الخارجية

وقال في بيان، "التقى ، السيد ، اليوم الأحد، وزير الخارجية د. ، وتناول اللقاء، استعراض نتائج مشاركة في مؤتمر كبار قادة الأمن الذي عقد في مؤخراً، وأهمية مشاركة العراق في المؤتمرات الدولية، كما جرى بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وتطوير علاقات العراق الخارجية".

وثمن بحسب البيان "الدور الكبير والفاعل لوزارة الخارجية العراقية في التعاطي مع الملفات الدولية"، مشيدا بـ"دور الدبلوماسية العراقية في الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعزز من دور ومكانة العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي".