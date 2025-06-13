السيد الصدر بشأن القصف على ايران: على الحكومة العمل على معاقبة الكيان الصهيوني

– محلي

اكد زعيم ، اليوم الجمعة، ان الكيان الصهيوني تمادى بدعم إمريكي مباشر لنشر إرهابه، فيما نصح بالعمل على معاقبة الكيان بالطرق المعمول بها بعد استخدامه الأجواء العراقية.

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "بدأت الحرب ودارت رحاها.. وإشتدّ أوارها.. ولا يعلم إلا الله نتائجها.. كما توقعنا "، مبينا ان "الكيان الصهيوني تمادى بدعم إمريكي مباشر لنشر إرهابه".

وأضاف "لن تكون الجارة المستهدف الوحيد في المنطقة إذا ما إستمرت لغة التصعيد"، لافتا الى "اننا نسأل الله تعالى أن يجنّب الجارة وشعبها مخاطر الإرهاب الدولي".

وشدد على ضرورة "أن تكون أرض المعصومين ومقدساتهم في بعيدة عن تلك الحرب، فإن العراق وشعبه ليس بحاجة الى حروب جديدة"، داعيا الى "كتم الأصوات الفردية الوقحة.. والإصغاء الى صوت الحكمة وصوت العلماء الأعلام رعاهم الله برعايته".

وادان السيد "استعمال الأجواء العراقية من قبل الكيان الغاصب"، مطالبا " - إن وجدت - بالعمل على معاقبة الكيان بالطرق المعمول بها دولياً لضمان عدم تكرار خرق الأجواء".

ونصح "الشعب العراقي الحبيب بعدم الإستماع للتصريحات اللامسؤولة التي تسعى لنشر الخوف بينكم فذلك ينفع الفاسدين في كسب أصواتكم في إنتخاباتهم الهزيلة"، مخاطبا العراقيين بالقول "لتعلو أصواتكم بالدعاء من أجل العراق وحفظ المنطقة من التوسع الإستعماري للكيان الصهيوني".