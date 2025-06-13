الحشد يلغي الاحتفال بذكرى فتوى الجهاد الكفائي بعد احداث ايران

وذكرت مديرية الاعلام العامة في الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، انها " إلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالاحتفال بعيد ، والتي كان من المقرر انطلاقها ابتداءً من يوم غد، نظراً لاستشهاد عدد من القادة الأبطال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتأسس الحشد الشعبي بناء على فتوى من المرجع الديني الأعلى في 13 حزيران 2014.