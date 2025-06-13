وزير الخارجية: العراق يرفض أي تصعيد عسكري

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب ووزير الخارجية تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية مملكة السويد، مالمير ستينرغارد"، مبينا انه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين والسويد".وأكدت ستينرغارد "رغبة بلادها في تعزيز التعاون المشترك".وشدّد حسين "على أهمية استعادة العلاقات لمسارها الطبيعي وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة".كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث عبّر حسين "عن موقف العراق الرافض لأي تصعيد عسكري"، لافتا الى "ضرورة احترام سيادة الدول وأحكام القانون الدولي، والعمل على تهدئة التوترات حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".كما أجرى نائب رئيس حسين، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، حيث جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الصداقة بين العراق وقبرص.كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار.