بعد خرق اجوائه.. العراق يقدّم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "جمهورية ، قدّمت يوم الجمعة الموافق 13 حزيران 2025، شكوى رسمية إلى ، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة".وأكدت الشكوى، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتجاوزاً لأحكام القانون الدولي وميثاق ، لا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وطالب العراق، وفق البيان، " بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".