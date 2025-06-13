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السوداني للقائم بالأعمال الأمريكي: نرفض العدوان على إيران واستخدام أجوائنا أو أرضنا ضدها

سياسة

2025-06-13 | 09:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني للقائم بالأعمال الأمريكي: نرفض العدوان على إيران واستخدام أجوائنا أو أرضنا ضدها
2,121 شوهد

السومرية نيوز - سياسة
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، للقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد ستيفن فاجن، رفض العراق للعدوان الإسرائيلي على إيران أو استخدام الأجواء والأراضي العراقية ضد أي دولة مجاورة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، فاجن وقائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الجنرال كيفن ليهي، وذلك في أعقاب التطورات الخطيرة الناجمة عن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء تأكيده "موقف العراق الثابت والحاسم بأن ما حصل ضد إيران يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعملاً عدوانياً يقوض قواعد النظام الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والدولي"، مشدداً على أن "توقيت الاعتداء الذي جاء في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية جارية، لا يُضعف جهود التهدئة فحسب، بل يكشف عن نية متعمدة للتصعيد وجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع بدلاً من منعها".
وجدد السوداني "الرفض القاطع لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة، والتأكيد على حق العراق ومسؤوليته في حماية سيادته، وأن الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لهذا الغرض، إلى جانب مطالبة كل الأطراف الدولية باحترام هذا المبدأ".
وشدد على "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خطوات مسؤولة ومباشرة لإعادة التأكيد على حظر استخدام القوة، والعمل على منع انزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف غير المنضبط".
من جانبه، أكد القائم بالأعمال وقائد قوات التحالف "موقف الولايات المتحدة المعلن بعدم المشاركة في الهجوم بأي شكل من الأشكال"، مشيرين إلى "حرص بلادهم على عدم إدخال العراق في الصراع طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".
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السوداني

القائم بالأعمال الأمريكي

إيران

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