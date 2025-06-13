الدفاع النيابية تدين استهداف إيران وتدعو إلى "ضبط النفس"

وقال رئيس اللجنة النائب في بيان ورد لـ إن لجنته "تابعت بقلق بالغ التطورات الخطيرة والتصعيد العسكري المتمثل بالعدوان الصهيوني السافر الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة برمتها".وأدانت اللجنة بـ"شدة هذا الاعتداء الذي يمثل خرقًا فاضحًا لميثاق وقرارات الدولية"، مؤكدة أن "استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية من شأنه أن يجر المنطقة إلى صراع واسع النطاق لا تحمد عقباه، ويمثل مساسًا بأمن جميع شعوب ودول المنطقة، وفي مقدمتها ".وتابعت: "انطلاقًا من سياسة العراق الثابتة والمبدئية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنيب المنطقة ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، فإن والدفاع تدعو ، ولا سيما والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا التصعيد الخطير، وإلزام الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة الدول وعدم تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر".وحثت "جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والاحتكام إلى مبادئ حسن الجوار، من أجل تجنيب شعوب المنطقة تداعيات هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن والاستقرار العالمي".وأشارت لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى "موقف العراق الداعم لكل مسعى يهدف إلى إرساء السلام، وتعزيز الاستقرار، وحماية سيادة الدول، ورفض كل أشكال العدوان والاعتداءات العسكرية أياً كان مصدرها".