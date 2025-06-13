العراق والأردن يتبادلان المعلومات والتقييمات حول تطورات أوضاع المنطقة

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، انه "جرى اتصال هاتفي، يوم الجمعة الموافق 13 حزيران 2025، بين نائب رئيس ، ، ونائب ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ".وتناول الاتصال "تبادل المعلومات والتقييمات حول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، في ظل التصعيد الأخير، والتوتر الناتج عن العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساته المحتملة على دول الجوار، لاسيما والأردن".وأعرب الجانبان عن "إدانتهما للعدوان، مؤكدَين رفضهما لأي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة".كما شددا، وفق البيان، على "أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية، وأبديا دعمهما لاستمرار المفاوضات مع ، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية تُسهم في تعزيز ".