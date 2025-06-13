فؤاد حسين يدعو عراقجي لمواصلة الحوار النووي مع واشنطن

وقالت في بيان ورد لـ إن "حسين أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع عراقچي، وأعرب خلال الاتصال عن إدانة الشديدة للعدوان العسكري الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً "تضامن العراق مع حكومةً وشعباً في مواجهة هذا التصعيد الخطير".وأضافت أن "الجانبين تناولا تفاصيل الهجوم وتقييم آثاره، حيث شدد الوزير الإيراني على أن لإيران حق الرد والدفاع عن سيادتها بما يتناسب مع حجم التهديد، وأشار عراقجي إلى أن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء العراقية".ونقل البيان عن تأكيده أن "العراق قد تقدم بشكوى رسمية إلى بشأن هذا الانتهاك"، داعياً إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروقات المتكررة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن العراق والمنطقة واستقرارهما".وحث حسين، الجانب الإيراني على "أهمية مواصلة خيار الحوار مع الأميركية، عبر الوساطة العُمانية، من أجل التوصل إلى حلول تُسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن".