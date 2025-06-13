السوداني والمشهداني يدينان العدوان على إيران ويرفضان انتهاك السيادة الوطنية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان " والمشهداني بحثا آخر المستجدات في الشأن العام، وتطورات الأحداث في المنطقة، وكذلك بحث أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف المجالات، بما يعزز التكامل في العمل وإدامة الاستقرار السياسي".وشهد اللقاء التأكيد على "متابعة لتطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة العدوان الصهيوني على ورفض كل ما من شأنه أن يدفع نحو انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، والحرص على تجنيب العراق أي اعتداء أو انتهاك لسيادته".