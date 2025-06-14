مناقشات وتبادل معلومات حول الهجمات.. أنقرة تتصل على بلدان عربية بينها العراق

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن الوزراء بحثوا التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على .وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، فان نائب رئيس العراقي، ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية التركية، .وجرى خلال الاتصال، بحسب بيان الخارجية، تبادل المعلومات بشأن "خلفيات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران، ومناقشة الأبعاد السياسية والأمنية المترتبة عليه حتى اللحظة."وأضاف البيان، "كما تبادل الوزيران الآراء والتقييمات حول تداعيات العدوان على أمن المنطقة، وأكدا ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين وتركيا لمواجهة أي مستجدات أو تطورات طارئة قد تطرأ في الساحة الإقليمية".وشدد الجانبان على أهمية "العمل الدبلوماسي المشترك لمنع توسيع رقعة الحرب، والحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد"، وفق البيان.شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة صباح السبت، 14 يونيو/ حزيران 2025، هجومًا إيرانيًا "عنيفًا" وصف بأنه "الأقوى" ضد في تاريخها، وذلك ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية وراح ضحيته عشرات الأهداف العسكرية والشخصيات العسكرية الإيرانية.