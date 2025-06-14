العراق أمام مجلس الأمن: نحتفظ بحقنا الكامل باتخاذ ما نراه مناسباً لحماية السيادة

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وفد جمهورية شارك في الجلسة الطارئة التي عقدها برئاسة ، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأدان ممثل العراق لدى في ، خلال كلمته أمام المجلس، "العدوان العسكري الذي شنه الكيان الإسرائيلي بتاريخ 13 حزيران، وما رافقه من خرقٍ سافر لأجواء العراق وانتهاكٍ صريح لسيادته".وأكد أن "هذا السلوك العدواني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً لأمن العراق واستقرار المنطقة"، لافتا الى ان "العراق تقدم بشكوى رسمية إلى بخصوص هذا الانتهاك".ودعا ممثل العراق مجلس الأمن إلى "إدانة هذا الخرق الإسرائيلي، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل"، مشددا على "التزام العراق الثابت بمبادئ القانون الدولي، ورفضه القاطع لاستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لتصفية الحسابات الإقليمية".واكد ان "العراق يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية سيادته وأمنه الوطني"، مجددا "تمسك العراق بعدم التدخل في للدول، واحترام سيادتها واستقلالها".وجدد دعوته إلى "احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارهما الإطار الضامن للأمن والسلم الدوليين".