السوداني يؤكد ضرورة "رص الصفوف" لمواجهة التحديات

أكد ، مساء السبت، ضرورة رص الصفوف لمواجهة مختلف التحديات، فيما اعتبر أن المناسبات الدينية أصبحت خطط تنسيق وليس أمنية.

وقال ‎عبر الدائرة خلال تفقده الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الغديرية في ، "المناسبات الدينية أصبحت خطط تنسيق وليس أمنية". وأضاف أن "محاور وبابل هي الأكثر كثافة ويتطلب جهداً لتقديم الخدمات". ولفت "نركز دائماً بهكذا مناسبات على الجهد الفني من الكاميرات من أجل العمل بدقة أكثر"، مؤكدا "ضرورة رص الصفوف لمواجهة مختلف التحديات".