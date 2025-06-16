العراق وبريطانيا يبحثان التطورات الإقليمية وسبل التهدئة

وذكرت الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الوزير البريطاني اكد خلال الاتصال على دعم بلاده لاستقرار ، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات، مشدداً على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات حول البرنامج النووي".من جانبه، عبر عن شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل، مؤكداً أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، ، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع ".وأشار وزير الخارجية إلى أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم، موضحاً أنه “في هذه الحرب لا يوجد منتصر”، وأن استمرارها قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة، ولا سيما إذا امتدت إلى منطقة ، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمة اقتصادية عالمية".وأكد حسين أن " تواصل انتهاك الأجواء العراقية، وأن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وللقانون الدولي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على احتواء الصراع".من جهته، أشار الوزير لامي إلى أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يخلق أزمة اقتصادية حادة لبريطانيا وأوروبا، وسيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لتجنب المزيد من التدهور والخروج من هذه الأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية.