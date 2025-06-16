واشنطن تتحدث عن طبيعة العلاقة بين العراق وايران

وقال المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الاثنين، القائم باعمال في فاجن، وبحث معه اوضاع المنطقة"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين".وأضاف ان "اللقاء بحث تطورات الاوضاع الجارية في المنطقة، والاعتداءات الصهيونية على جمهورية الاسلامية، وانعكاساتها على الدول المجاورة والتي تسير باتجاه لا يحمد عقباه".واكد ان "الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية مدانة، فالشعب الايراني جار لنا وتربطنا به روابط جغرافية واسلامية، وموقفنا هو المطالبة بإيقاف الحرب، ولا نقبل الأذى لأي جار للعراق ونطمح لحسن جوار مع الجميع"، مشددا "ان هدفنا هو حماية العراق وشعبه واستقراره وان نبتعد عن الصراع، ونرفض اي انتهاك لسيادتنا سواء كان على الارض او في السماء او ان تستخدم للاعتداء على جيراننا".من جانبه شكر القائم بالاعمال الرئيس المشهداني على إتاحته الوقت للقاء، مؤكدا ان "العراق من أفضل الديمقراطيات في المنطقة ونحن حريصون على اقامة افضل العلاقات معه، ولدينا تعاون أمني جاد ومستمر مع القوات الأمنية العراقية وكذلك الاقتصاد والاستثمار متواصل بيننا".وتابع ان "حكومة تتفهم طبيعة العلاقة والعوامل المشتركة بين العراق وايران وهي اواصر طبيعية وعازمة على حل الملف النووي من خلال العودة للمفاوضات وهذا ما يدعو له الرئيس "، لافتا الى ان "حكومة الولايات المتحدة لا تقوم بأي مساهمة في ضرب ايران بأي شكل من الأشكال ولا تقوم بأي دعم، نحن نعمل فقط على حفظ أرواح ونأمل من ايران ذلك ايضا حتى لا تسوء الأمور".وبحث اللقاء الانتخابي والاستعدادات الجارية لتحقيقه في موعده المحدد، وفي الختام اكد الجانبان على ادامة التواصل وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك للتوصل الى افضل نتائج.