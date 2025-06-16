السوداني وبن زايد يؤكدان على ضرورة ايقاف العدوان الصهيوني

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس ، أجرى اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس دولة الشيخ ".وتناول الاتصال، وفق البيان، "مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية وانعكاسه على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب رفض خرق الأجواء العراقية الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية".وأكد على "ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي، وبين والاسلامية، واستمرار التواصل والتعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن واستقرار دولها، مشيرا الى أهمية ايقاف العدوان الصهيوني ودعم مسار المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة".