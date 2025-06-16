وزير الخارجية الإيراني لنظيره العراقي: إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتشمل الخليج

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " نائب رئيس ، تلقى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقچي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة على ضوء التصعيد العسكري الأخير"، مبينة ان "هذا الاتصال هو الثاني بين الوزيرين منذ بدء الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار التواصل المستمر والتنسيق السياسي لمواجهة تطورات الأزمة الراهنة".وأكّد الوزير الإيراني خلال الاتصال أن "بلاده تتابع التطورات العسكرية عن كثب"، مشيراً إلى أن " تسعى إلى توسيع رقعة الحرب لتشمل منطقة ".وذكر ان "موقف واضح برفض توسيع الصراع، سواء من الناحية الجغرافية أو تجاه أي "، لافتا الى ان "العمليات الجارية تأتي في إطار ردٍّ دفاعي على الاعتداءات الإسرائيلية، ولا تهدف إلى تصعيد المواجهة مع أطراف أخرى".من جانبه، شدد وزير الخارجية حسين على أن "موقف من العدوان واضح وثابت"، موضحا ان " تواصل جهودها الحثيثة عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تفاقم الصراع ووقف إطلاق النار".وأشار إلى "أهمية الاستمرار في اتباع نهج يرفض توسيع نطاق الحرب، سواء من حيث الجغرافيا أو الأطراف المنخرطة"، محذراً من "تداعيات أي تصعيد إضافي على أمن المنطقة واستقرارها".وأكد حسين أن "العراق سيواصل أداء دوره الإقليمي والدولي في السعي للتهدئة وحصر الأزمة ضمن أطر يمكن احتواؤها سياسياً ودبلوماسياً".