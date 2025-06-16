السوداني يؤكد لأمير قطر رفض العراق خرق أجوائه

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، اليوم الإثنين، مباحثات هاتفية مع أمير الشيخ ، تناول الجانبان خلالها مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ونقل البيان عن تأكيده، أن "الاعتداءات الصهيونية على تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الإقليمي"، كما شدد على "رفض خرق أجوائه الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية".وأشار الى "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين والإسلامية لإيقاف العدوان الصهيوني، ودعم مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".من جانبه، أكد أمير دولة قطر "دعمه لسيادة العراق، وحراك الدبلوماسي الساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع اتساع ساحة الحرب".