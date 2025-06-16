السوداني يؤكد لأمير قطر رفض العراق خرق أجوائه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد هجوم إيراني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-530074-638856991581056540.jpg
السوداني يؤكد لأمير قطر رفض العراق خرق أجوائه
سياسة
2025-06-16 | 15:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,353 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، خلال اتصال هاتفي مع
أمير قطر
، رفض
العراق
خرق أجوائه، فيما أكد الأخير دعمه لسيادة العراق.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "أجرى رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الإثنين، مباحثات هاتفية مع أمير
دولة قطر
الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
، تناول الجانبان خلالها مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ونقل البيان عن
السوداني
تأكيده، أن "الاعتداءات الصهيونية على
إيران
تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الإقليمي"، كما شدد على "رفض
العراق
خرق أجوائه الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية".
وأشار
رئيس الوزراء
الى "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين
الدول العربية
والإسلامية لإيقاف العدوان الصهيوني، ودعم مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".
من جانبه، أكد أمير دولة قطر "دعمه لسيادة العراق، وحراك
الحكومة العراقية
الدبلوماسي الساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع اتساع ساحة الحرب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد للشرع رفض العراق توغل الكيان الصهيوني داخل سوريا
05:18 | 2025-04-01
أمير قطر: نعبر عن تقديرنا العالي لاستضافة العراق للقمة العربية
03:47 | 2025-05-17
السوداني: رحل امير المؤمنين جسدا ولكن حضوره مستمر فينا
14:01 | 2025-03-21
أمير قطر يهدي ترامب كرة كأس العالم لنقلها إلى مونديال أمريكا
04:21 | 2025-05-20
السوداني
قطر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة للعراقيين في هذا الموعد
محليات
28.88%
11:55 | 2025-06-16
عطلة للعراقيين في هذا الموعد
11:55 | 2025-06-16
سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل
أمن
27.98%
06:49 | 2025-06-15
سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل
06:49 | 2025-06-15
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.46%
03:59 | 2025-06-15
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2025-06-15
تنويه جديد من الخطوط الجوية العراقية
محليات
20.68%
09:45 | 2025-06-15
تنويه جديد من الخطوط الجوية العراقية
09:45 | 2025-06-15
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
16-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-16
العراق في دقيقة
16-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-16
Live Talk
صناعة السيارات الكلاسيكية بلمسة فنية - الحلقة ٥٢ | 2025
10:30 | 2025-06-16
Live Talk
صناعة السيارات الكلاسيكية بلمسة فنية - الحلقة ٥٢ | 2025
10:30 | 2025-06-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
16-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-16
العراق في دقيقة
16-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-16
Live Talk
صناعة السيارات الكلاسيكية بلمسة فنية - الحلقة ٥٢ | 2025
10:30 | 2025-06-16
Live Talk
صناعة السيارات الكلاسيكية بلمسة فنية - الحلقة ٥٢ | 2025
10:30 | 2025-06-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
اخترنا لك
"إدارة الدولة" يؤكد رفضه القاطع لانتهاك الأجواء العراقية
16:29 | 2025-06-16
وزير الخارجية الإيراني لنظيره العراقي: إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتشمل الخليج
12:55 | 2025-06-16
السوداني وبن زايد يؤكدان على ضرورة ايقاف العدوان الصهيوني
10:58 | 2025-06-16
إيطاليا تؤكد دعمها للعراق بعد تطورات المنطقة وتطلق تحذيرا
10:09 | 2025-06-16
واشنطن تتحدث عن طبيعة العلاقة بين العراق وايران
10:00 | 2025-06-16
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد
07:58 | 2025-06-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.