"إدارة الدولة" يؤكد رفضه القاطع لانتهاك الأجواء العراقية

وجاء في بيان، "عقد ، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور رئيس ، ورئيس ، جرت خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات العدوان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاسه على الأمن والاستقرار في والمنطقة".وأضاف البيان أن "الائتلاف أكد إدانته للعدوان الصهيوني، وتضامنه مع الشعب الإيراني الذي يتعرض لاعتداء سافر، بعد الانتهاكات في غزة وسوريا واليمن"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ موقف موحد إزاء هذه الاعتداءات والتجاوزات غير المبررة".وشدد الائتلاف على "رفضه القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد ، داعماً العمل على منع استخدام أراضي العراق ومياهه وسمائه منطلقاً لأي اعتداءات تطال دول الجوار".وعبّر ائتلاف عن "تأييده لجهود الحكومة وإجراءاتها ضد انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة الأجواء العراقية، ولحراكها الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بوصف العراق رئيساً للقمة العربية، لمنع اتساع ساحة الحرب والسعي لفرض الأمن والاستقرار".وبيّن المجتمعون "ضرورة توحيد مواقف القوى السياسية، من أجل صدّ تأثير سلبيات الوضع الإقليمي على العراق، وضروة تغليب المصلحة الوطنية على أيّ اعتبار، وأهمية العمل المشترك لتحصين البلاد من تداعيات الحروب والأزمات".كما أكد ائتلاف إدارة الدولة "ضرورة وحدة الصف والانسجام الوطني والاستقرار الأمني الملحوظ، والعمل على إيجاد خطاب إعلاميّ داعم لخطاب الدولة الرسمي".