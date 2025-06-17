برلماني: مخرجات جلسة اليوم ستكون مساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وقال في تصريح للسومرية نيوز: إن "البرلمان سيؤكد خلال جلسة اليوم التداولية على موقف المساند للجمهورية الإيرانية حكومةً وشعبًا"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ موقف لرفض المشاريع الصهيونية في المنطقة".وتابع: إن "الدول العالمية مطالبة باتخاذ موقف دولي لإيقاف الحرب الصهيونية والعودة إلى الحلول الدبلوماسية"، لافتا إلى أن "توسع الحرب الحالية قد يؤدي إلى إحراق العالم بأكمله".وأضاف: إن " يؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في دعم ومساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".