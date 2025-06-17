المالكي للسفير الإيراني: العراق يدين العدوان ويؤكد دعمه للجمهورية الإسلامية

وذكر للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة".وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون: "إدانته الشديدة لهذا العدوان الغاشم، مؤكداً أن هذه الأعمال الاستفزازية تشكل تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة تهدد السلم الإقليمي والدولي، وتتنافى مع القانون الدولي وميثاق .وأكد : " أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة، وضرورة اعتماد الحوار والتفاهم سبيلاً لحل الأزمات، مشدداً على وقوف إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة أي اعتداء يهدد أمنه وسيادته".من جانبه، ثمن موقف السيد المالكي الداعم لحق في الدفاع عن أمنها، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور المشترك في ظل التطورات الراهنة.