مخرجات جلسة البرلمان الاستثنائية: تأييد للحكومة وتضامن مع ايران

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "استنادا الى احكام المادة (59 / ثانياً) و (109) من الدستور، وانطلاقاً من مبدأ سلامة وشعبه وسيادته على أراضيه قرر بجلسته الاستثنائية بتاريخ 2025/6/17، تضامن الشعب العراقي مع الشعب الإيراني اثر العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان ان "المجلس قرر الرفض القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداء على دول الجوار، وتأييد جهود الحكومة وإجراءاتها ضد انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة الأجواء العراقية، ودعم حراكها الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي".وتابع "كما قر البرلمان بجلسته الاستثنائية ترصين وحدة الصف الداخلي من أجل الوقوف ضد أي تداعيات إقليمية او دولية".