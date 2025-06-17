السوداني وزيدان يدينان الخرق الصهيوني للأجواء العراقية والعدوان على إيران

وذكر بيان لمكتب ، أن "رئيس التقى ، وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين السلطات؛ التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، وأهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة، خاصةً إزاء ما تمر به المنطقة من أزمات".وأكد اللقاء، بحسب البيان، "إدانة الخرق الصهيوني للأجواء العراقية، ودعم جهود الحكومة في اتخاذ المواقف والإجراءات القانونية على الساحة الدولية، وأمام الهيئات الأممية لحفظ حق ، ومنع انتهاك السيادة بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن إدانة العدوان الصهيوني على ، وما يؤدي إليه من زيادة مستويات التوتر إقليمياً".