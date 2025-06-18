العراق وتركيا يبحثان تطورات الحرب الإقليمية

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " نائب ووزير الخارجية، ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية التركية، تطورات الحرب الإقليمية، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر المزمع عقده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل ".وشدد الوزيران: "على ضرورة تعزيز التنسيق الدبلوماسي بين الدول الإسلامية لضمان استقرار المنطقة ومنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر".