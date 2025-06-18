العراق يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

وذكرت الخارجية في بيان، أن "وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر لبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".وفي هذا السياق، وبصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا وزير الخارجية إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة".