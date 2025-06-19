انطلاق اول مساندة عراقية لإيران في الحرب مع الكيان (صور)

وقال مراسل ، ان شحنة من الدواء والمستلزمات الطبية انطلقت من لنصرة الشعب الإيراني.وأوضح ان المبادرة عبر كما ساهمت فيها العديد من مذاخر الاهلية.وفي وقت سابق أعلن وقوف بإمكاناته الى جانب الشعب الإيراني لتقليل اثار الحرب، فيما تشير المعلومات الى وجود نقص في الغذاء أيضا اضطر بعض الإيرانيين الى للعراق للتسوق.