زيدان: القضاء لن يتساهل مع اي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته

وأكد رئيس الاعلى القاضي أن أمن وسيادته يعد أولوية للمجتمع وأن المساس بأمنه وسيادته سيكون فيصلا لمحاسبة كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات الوطنية.وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الذي ضم ورؤساء والإعلامية أن ما يروج له البعض من الذين يعتقدون أن الجبهة الداخلية تتعرض للزعزعة وعدم الاستقرار فأنهم سيتعرضون للعقوبات القانونية الرادعة، خصوصا وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الاخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن اية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعبه.وأشاد ، بدور الاعلام الوطني لوقوفه إلى جانب أمن البلد وسيادة القانون من اجل تعزيز روح التضامن والتلاحم بين الشعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه، مؤكدا في الوقت نفسه أن القضاء العراقي سوف لن يتساهل أو يتهاون مع اي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته ومهما كانت مسؤوليتهم.من جانبهم، عبر وزير الداخلية ورؤساء الاجهزة الامنية والقيادات الاعلامية أن الجميع سيقفون صفا واحدا لحماية العراق ودعم القضاء في إجراءاته الرادعة بحق من يحاول النيل من العراق وشعبه وزعزعة استقراره وأمنه خلال هذه الظروف المفصلية.وحضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الاعلى، رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وقاضي اول الاولى، وقاضي اول ، وقاضي اول ، وقاضي اول بقضايا النزاهة في .كما حضر وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين ووكيل الاستخبارات في .