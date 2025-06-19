توجيه بانعقاد دائم.. غرفة الطوارئ النووية تطلع السوداني على "إمكانية تأثر العراق" بأي حدث اشعاعي

وذكر للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس ، ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً مع المركزية للطوارئ الإشعاعيّة والنووية، لمراجعة للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية المقرة عام 2023، والوقوف على الجاهزية لمواجهة الطوارئ المحتملة".وبحسب البيان، شهد الاجتماع "استعراض الاحتياطات والإجراءات المتخذة، ومراجعة أدوار وواجبات الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية".واطلع على "إيجاز من المختصين بهذا الملف يبيّن محدودية تأثر في حال حدوث أي طارئ قد يطال محطات التخصيب، جراء الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على عدم تسجيل أي ارتفاع في الخلفية الإشعاعية في أرجاء العراق، كما أكدت غرفة الطوارئ جهوزية فرق الاستجابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ الإشعاعية".ووجه السوداني "باستمرار التواصل مع حول آخر المستجدات، كون العراق عضواً في اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية، ولتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة في حالة الطوارئ، وكذلك مواصلة توفير المتطلبات الأساسية لمواجهة أي حالات استتثنائية في عموم المحافظات".كما وجه السوداني بأن "تكون غرفة الطوارئ الإشعاعية في حالة انعقاد دائم، من أجل متابعة ومراقبة الموقف الإشعاعيّ خارج الحدود العراقية، في ضوء تطورات الأحداث".