مجلس القضاء يتدخل في اللحظة المناسبة.. "درع مبكّر" لكسر "تطلعات الاستغلال" ضد النظام في العراق

قال خلال الاجتماع في رسالة علنية مبكرة لإحباط التطلعات لاستغلال الأوضاع، إن "المساس بأمن وسيادته سيكون فيصلا لمحاسبة كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات الوطنية"، مشيرا الى ان "ما يروج له البعض من الذين يعتقدون أن الجبهة الداخلية تتعرض للزعزعة وعدم الاستقرار فأنهم سيتعرضون للعقوبات القانونية الرادعة، خصوصا وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصـهيوني الاخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن اية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعبه".القاضي شدد على ان "القضاء العراقي لن يتساهل او يتهاون مع أي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته مهما كانت مسؤولياتهم"، في إشارة واضحة ودرع استباقي ضد تصريحات سياسية ومحاولات إعلامية للتحشيد ضد النظام السياسي على ما يبدو.وبينما أشاد رئيس بدور الاعلام الوطني لوقوفه إلى جانب أمن البلد وسيادة القانون من اجل تعزيز روح التضامن والتلاحم بين الشعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه، عبرت مراكز إعلامية مختصة عن دعمها لمجلس القضاء، والدعوة للمؤسسات الإعلامية بان يكونوا على قدر المسؤولية للحفاظ على التماسك الداخلي.وقال للحريات الصحفية في بيان، انه "تابعنا باهتمام بالغ الاجتماع الذي استضافه مجلس للقضاة والاجهزة الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين لمناقشة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما جاء فيه تصريحات ومواقف مهمة لرئيس القاضي الدكتور والتي تعبر عن حرص كبير على أمن البلد واستقراره وسيادته".وأكد المركز "دعمه الكامل لمجلس القضاء واجراءاته وقراراته من اجل مصلحة العراق في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، فانه يقدر عاليا الاهتمام الذي يوليه مجلس القضاء بالاعلام العراقي ودفاعه عن الحريات الصحفية والعامة في البلاد".وأضاف المركز: "ننتهز هذه المناسبة لتجديد الدعوة الى المؤسسات الإعلامية وجميع الزملاء الصحفيين بأن يكونوا على قدر المسؤولية في اشاعة الخطاب الوطني والابتعاد عن اثارة النزاعات والخلافات في وقت تحتاج جبهتنا الداخلية لمزيد من التماسك والوحدة".ويؤكد مراقبون أن الموقف الحازم والواضح من مجلس القضاء الأعلى جاء بمثابة "احباط مبكر" للمحاولات المشخصة لهز الجبهة الداخلية العراقية على المستوى الأمني والشعبي والسياسي، في محاولة لزعزعة النظام السياسي والتي بدأت منذ احداث طوفان الأقصى ومن ثم سقوط النظام في وأخيرا العدوان الإسرائيلي على ، حيث تربط بعض الشخصيات السياسية مصير النظام السياسي في العراق بمدى "قوة وضعف ايران"، في تشخيص يتجاوز حقيقة الرغبة الشعبية العامة التي تنعكس في الانتخابات العراقية، وهو اشبه ما يكون بـ"الرهان الخاسر".