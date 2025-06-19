الخارجية العراقية تؤكد استمرار عمل بعثاتها في طهران

وذكر بيان للوزارة، انها " في ، والقنصليات العراقية العاملة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تواصل عملها بشكل مستمر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة جراء الاعتداءات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي".وأضاف: "تُواصل البعثات الدبلوماسية تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية العراقية في المدن الإيرانية، كما تعمل على تسهيل إجراءات سفر المواطنين العراقيين العالقين، وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن".وجددت الوزارة "التزامها الكامل بحماية مصالح المواطنين العراقيين في الخارج وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع الظروف، لاسيما في أوقات الأزمات".