العميري يطالب باجتماع "سياسي" والمشهداني يعارض.. ما علاقة ذلك باستقالة القضاة؟ (وثائق)

وجاءت مطالبة العميري، قبيل الجلسة التي عقدت اليوم بشأن قضية وتم تأجيلها إلى يوم 25 حزيران الجاري.وبحسب وثيقة وردت لـ ، فإن أكد أن الدعوة لهذا الاجتماع تتسبب بتدخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال .يذكر أن أنباءً أشارت إلى تقديم 9 قضاة من ، استقالاتهم دون بيان الأسباب.ادناه الوثائق: