الخارجية توجه دعوة "هامة" للعراقيين في إيران

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "في ظل استمرار التوترات الأمنية الراهنة في عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل الكيان الإسرائيلي، تهيب بأبناء الجالية العراقية في ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنّب الأماكن التي يُحتمل أن تكون أهدافًا محتملة لتلك الاعتداءات".ودعت، المواطنين العراقيين إلى "متابعة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والتواصل مع في والقنصليات العراقية في المدن الأخرى عند الحاجة أو في الحالات الطارئة".وأكدت الوزارة "حرصها على سلامة الجالية العراقية وتواصلها المستمر مع البعثات الدبلوماسية لتقديم الدعم اللازم في هذه الظروف الاستثنائية".