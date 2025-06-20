مجلس عشائر كربلاء يوجه طلبين الى الحكومة والمجتمع الدولي

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، "نجدد دعمنا المطلق للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد ايمانا بثوابتها ومواقفها الراسخة الحكيمة التي تمثل بوصلة الامة وهويتها الجامعة"، مجديا "باشد العبارات العدوان الإسرائيلي على وشعبها وقيادتها الدينية موضع التقديس والاجلال وقيادتها السياسية والأمنيةالعدوان انتهاك سافر للاعراف والقوانين الدولية".وتابع "تهديدا لاستقرار المنطقة برمتها، نعبر عن رفضنا لاي انتهاك للسيادة العراقية والاعتداء على سماء الوطن"، موضحا ان "هذا تجاوز مرفوض على الامن القومي وكرامة ".ودعا الحكومة الى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بحماية السيادة الوطنية وتقديم شكوى رسمية الى المحالف الدولية والعمل على وقف هذه الاعتداءات فورا"، مطالبا " والمؤسسات الدولية والجامعة العربية ومنظمات التعاون الإسلامي بتحمل مسؤوليتها القانونية والانسان والوقوف بوجه هذا العدوان".وشدد المجلس "على أهمية وحدة الصف الوطني والوقوف خلف المرجعية دفاعا عن العراق وشعبة ومواجهة كل محاولات زعزعة استقراره وتمزيق نسيجه الاجتماعي"، لافتا الى "اننا سنبقى على ثابتين لا تكسرنا الاهوال ولا التحديات للدفاع عن ارضنا وكرامتنا ومقدستانا واشقاؤنا".