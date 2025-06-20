وزير الخارجية يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماعي التعاون الإسلامي ووزراء الخارجية العرب

وذكر بيان للخارجية، انه "كان في استقبال عدد من المسؤولين الأتراك وممثلي ".ويأتي انعقاد الاجتماع العربي الطارئ في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة، ومن المقرر أن يناقش حسين، خلال الاجتماعين، ومع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، الاعتداءات التي شنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتداعيات الإقليمية والدولية المترتبة عليها، في ظل قلق متزايد من احتمالات اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وفق البيان.وسيُؤكد الوزير، بحسب البيان، موقف الثابت الداعي إلى التهدئة، واحترام سيادة الدول، والاحتكام إلى الدبلوماسية بدلًا من العنف والمواجهة، بما يسهم في حفظ والدولي.