مندوب العراق في مجلس الأمن: ‌‏نرفض انتهاك الكيان لأجوائنا ولن نكون ساحة لتصفية الحسابات

وقال في كلمة بجلسة مجلس الامن، " يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وانتهاك سيادة الدول".وأضاف أن "العراق يرفض انتهاك لأجواء العراق، ولن يقبل بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات".وأشار إلى أن "العراق يحذر من جر المنطقة إلى صراع إقليمي، ويدعو لتجنيب المنطقة حربًا كارثية".