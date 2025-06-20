السفارة الأمريكية في بغداد: لا تغيير بوضعنا التشغيلي ونتواصل مع القادة العراقيين

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، إنه "لم يطرأ أي تغيير على الوضع التشغيلي للسفارة في والقنصلية العامة في ".وأضافت أن " تظل ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز أولويات سياستها في ، وتعزيز سيادته، والتواصل مع القادة العراقيين والشعب العراقي".