العراق يعرب عن بالغ قلقه وإدانته لاستهداف منشآت نووية داخل إيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت هو الذي سيخبرنا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-530805-638861694162699572.jpg
العراق يعرب عن بالغ قلقه وإدانته لاستهداف منشآت نووية داخل إيران
سياسة
2025-06-22 | 02:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,034 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
اعربت
الحكومة العراقية
، اليوم الأحد، عن بالغ قلقها وإدانتها لاستهداف منشآت نووية داخل أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتؤكد أن هذا التصعيد العسكري يُمثّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، ويعرّض
الاستقرار الإقليمي
لمخاطر جسيمة.
وقال المتحدث باسم
الحكومة العراقية
باسم العوادي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
العراق
يؤكد رفضه المبدئي لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، ويدعو إلى احترام سيادة الدول، وعدم استهداف منشآتها الحيوية، خاصة تلك التي تخضع لإشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، وتُستخدم للأغراض السلمية".
وأضاف أن "العراق يشدد على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحوار والدبلوماسية، وأن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، وتمسّ استقرار المنطقة والعالم".
وتابع أن "العراق يذكّر بأن الحروب لا تترك خلفها سوى الدمار، وأن مسؤولية القوى الكبرى والهيئات الأممية يجب أن تنصب على تجنيب العالم مزيدًا من الأزمات، وليس إشعالها".
وأشار
العوادي
، الى ان العراق يدعو، من منطلق مسؤوليته إزاء السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى التهدئة الفورية، وفتح قنوات دبلوماسية عاجلة لاحتواء الموقف، والعمل على نزع فتيل الأزمة، بما يضمن الأمن المشترك ويحترم القانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
غوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران
22:54 | 2025-06-21
أول تعليق رسمي على استهداف المنشآت النووية في إيران
02:38 | 2025-06-22
تعرف على السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية
03:15 | 2025-06-22
الوكالة الدولية الذرية تدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية
04:40 | 2025-06-13
العراق
ايران
ادانة
قصف
امريكي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط
محليات
31.74%
07:59 | 2025-06-21
التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط
07:59 | 2025-06-21
ضجة في الكويت بعد اعتقال الفنانة شجون الهاجري.. ما القصة؟
منوعات
28%
12:39 | 2025-06-20
ضجة في الكويت بعد اعتقال الفنانة شجون الهاجري.. ما القصة؟
12:39 | 2025-06-20
السوداني يصادق على توصيات التحقيقات الخاصة بوفاة طلبة الكلية العسكرية والمهندس "بشير"
أمن
20.19%
10:33 | 2025-06-21
السوداني يصادق على توصيات التحقيقات الخاصة بوفاة طلبة الكلية العسكرية والمهندس "بشير"
10:33 | 2025-06-21
بسبب منشور داعم لإسرائيل.. لجنة المحتوى الهابط تستدعي بلوگر عراقي
محليات
20.07%
06:06 | 2025-06-21
بسبب منشور داعم لإسرائيل.. لجنة المحتوى الهابط تستدعي بلوگر عراقي
06:06 | 2025-06-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٥٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-22
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٥٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-22
عشرين
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
عشرين
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
العراق في دقيقة
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
العراق في دقيقة
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٥٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-22
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٥٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-22
عشرين
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
عشرين
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
العراق في دقيقة
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
العراق في دقيقة
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
اخترنا لك
الهيئة الوطنية للرقابة النووية العراقية: لم نؤشر تلوثا إشعاعيا جراء الضربة الأمريكية على إيران
04:49 | 2025-06-22
المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد: السفارة والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد
04:31 | 2025-06-22
القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة
03:37 | 2025-06-22
استقالات في المحكمة الاتحادية... ومأزق دستوري يهدد شرعية الانتخابات
02:44 | 2025-06-22
العراق في مهب الريح... مخاوف عالمية من غلق مضيق هرمز!
01:03 | 2025-06-22
العراق يدعو لوقف العدوان على إيران وغزة ويقترح لجنة لخفض التصعيد
14:23 | 2025-06-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.