إيران تقدم للعراق عرضا مفصلاً لآثار الضربة الأمريكية على "مواقع نووية"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "نائب رئيس ، ، التقى اليوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025، بوزير الخارجية الإيراني، ، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ51 لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في ".ويعد هذا بين الوزيرين خلال فترة الأزمة الراهنة، حيث جرى خلاله بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة، على خلفية الضربة العسكرية التي وجهتها إلى المواقع النووية الرئيسية في ، وفق البيان، الذي أشار إلى أن عراقجي قدم عرضًا مفصلًا بشأن الآثار التي خلفتها تلك الهجمات، مشيرًا إلى أن بلاده بصدد اتخاذ عدة خطوات في إطار الرد عليها، كما أوضح أن إيران ستتوجه إلى لعقد جلسة طارئة بدعوة من روسيا.من جانبه، شدد الوزير فؤاد حسين على أهمية تفعيل الوزارية مفتوحة العضوية، التي اقترحها في إطار الإسلامي، بهدف احتواء الأزمة وفتح قنوات للحوار، بما يُسهم في الوصول إلى حلول سلمية وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.