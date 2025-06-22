الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد

وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، ان "الرئاسات عقدت اجتماعا في قصر لبحث التطورات في المنطقة".ووفقا لمصدر مسؤول فان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس ورئيس ، شاركوا في الاجتماع".