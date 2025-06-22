العراق يكشف عن تسجيل خروقات متكررة لمجاله الجوي

وقال عبيد في كلمة له في المجلس، "استهداف المنشآت النووية يشكل سابقة خطيرة و ما تشهده المنطقة من تطورات تمثل اختبارا حقيقيا للنظام الدولي".

وأضاف أن "الهجوم على يهدد بإشعال حروب إقليمية في المنطقة التي يعاني شعوبها ويلاتها منذ عقود"، مردفا "سجلنا خروقات متكررة لمجالنا الجوي ونرفض مجدداً أستخدامه في النزاع".

يذكر أن استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووصف الرئيس الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرا من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".