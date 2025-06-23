مصدر: استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رئيس قدم استقالته قبل قليل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ووضعت استقالة ٌمفاجئة لتسعةٍ من اعضاءِ المحكمةِ الاتحاديةِ العراقَ أمام فراغٍ دستوريٍ غيرِ مسبوقٍ عطلت فعليا المؤسسةَ القضائيةَ المخولةَ بحسمِ النزاعاتِ وتفسيرِ القوانين.ووصف مختصون وبرلمانيون خطوةَ الاستقالةِ بأنها بمثابةِ "شللٍ في العقلِ القانوني للدولة" وانها فتحت البابَ أمام أزمةٍ شرعيةٍ تطالُ كلَ مفاصلِ النظامِ وعلقت ملفاتٍ سيادية على طاولةِ الانتظار.