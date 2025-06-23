بيان حكومي يؤكد موعد إقامة الانتخابات

وقال ‏ لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الاثنين، رئيس "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في عموم البلاد، ومستجدات الأحداث في المنطقة في ضوء استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعيات تصعيد الحرب على أمن واستقراره".واضاف ان "الجانبين جددا إدانة العدوان الصهيوني، ورفض انتهاك سيادة العراق وخرق اجوائه، والتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وضرورة دعم خطوات الحكومة وإجراءاتها في اتخاذ السبل القانونية أمام الهيئات الدولية والأممية للدفاع عن سيادة العراق وحفظ اجوائه، وكذلك دعم جهودها في كل ما من شأنه أن يدعم الاستقرار في جميع أرجاء البلاد".وذكر انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإسراع بإقرار التشريعات التي تدعم الخطط التنموية، وتعزز الجهود الخدمية المقدمة للمواطنين في عموم العراق، وكذلك دعم كل الاستعدادات لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الثاني المقبل".