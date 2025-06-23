أول تعليق للعراق بعد قصف قاعدة "العديد" في قطر

وقالت الخارجية في بيان، "تُتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، والذي بدأ يمتد إلى دول شقيقة بتعرّض إلى هجوم، في تطوّر لطالما حذّر من احتمالية حدوثه، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تُهدّد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".وأضاف البيان أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكّل منعطفاً خطيراً وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي".وأكدت الوزارة مجدداً "موقف العراق الثابت بأن لا سبيل لحلّ الأزمات الإقليمية إلا عبر الحوار، والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية، والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي لا تجلب سوى المزيد من التصعيد والمعاناة".كما جددت الوزارة دعوتها إلى ضبط النفس، وتوحيد الجهود لوقف التصعيد، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة، حفاظاً على أمن شعوب المنطقة واستقرارها".